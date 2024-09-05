Ветеринары Подмосковья выхаживают 2 львят, пострадавших от уличных фотографов

В Подмосковье 2 маленьких львенка стали жертвами уличных фотографов, которые жестоко обращались с животными и использовали их для фото с туристами на юге страны. В результате непростых условий содержания, был причинен вред здоровью малышей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринары Госветслужбы Подмосковья провели клинический осмотр животных и поместили их на 10-дневный карантин. В настоящее время львята находятся в безопасности в приюте Парк львов «Земля Прайда» в округе Клин. Их выхаживают профильные специалисты, которые оказывают всю необходимую помощь.

Жестокое обращение с животными влечет привлечение к ответственности. Согласно статье 245 УК РФ, наказание варьируется от штрафа в размере до 80 тыс. рублей вплоть до лишения свободы. Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.