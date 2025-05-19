Ветеринары Подмосковья вакцинировали более 81 тыс кошек и собак с начала года

Вакцинация — это надежная защита питомцев от вирусов и инфекций, таких как бешенство, чума, лептоспироз и другие. Прививки помогают снизить риск заражения четвероногого друга опасным заболеванием, передачи болезней людям и другим животным, а также предотвратить тяжелые осложнения. С начала года врачи Государственной ветеринарной службы вакцинировали свыше 81,6 тыс. домашних животных — 50 тыс. собак и 31,6 тыс. кошек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На бюджетной основе проведено более 54 тыс. вакцинаций от бешенства отечественным препаратом «Рабикан», выпуском которого занимается «Щелковский биокомбинат» из Лосино-Петровского городского округа.

Регулярные прививки являются обязательной частью заботы о здоровье животного и безопасности семьи, в которой он проживает. Врачи госветслужбы помогут подобрать препарат, подходящий под конкретного питомца, учитывая породу, возраст, наличие хронических заболеваний и другие параметры, составят график вакцинации и сориентируют по другим сопутствующим вопросам, включая уход и подбор сбалансированного рациона. Записаться на прием в ближайшую госветклинику можно по номеру единого кол-центра в сфере ветеринарии в круглосуточном режиме: 8 (495) 668-01-25 или на регпортале госуслуг. Пройти процедуры можно прямо на прогулке — адреса выездных вакцинаций на май доступны здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.