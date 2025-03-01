Ветеринары Подмосковья спасли кота, проглотившего рыболовный крючок

Специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы экстренно спасли кота по кличке Вася, который стал жертвой своей любознательности. Пушистый питомец проглотил рыболовный крючок вместе с длинной леской, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Сначала кот перестал есть, а затем у него начались рвотные позывы, что заставило его владельцев обратиться за помощью, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

После осмотра и рентгенографии ветеринары обнаружили рыболовный крючок, который застрял в кишечнике котика. Для спасения Васи потребовалось срочное оперативное вмешательство. Извлечение инородного предмета проводилось под общей анестезией с использованием метода энтеротомии — хирургического разреза тонкой кишки.

К счастью, операция прошла успешно, и сейчас Вася активно идет на поправку, снова радуя своих хозяев своим веселым мурлыканьем. Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области настоятельно призывают владельцев кошек быть более бдительными: следует убирать и прятать от питомцев мелкие предметы, особенно острые, которые могут представлять опасность для их здоровья.

Специалисты напоминают, что в случае малейших подозрений на проблемы со здоровьем у домашних любимцев необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачам. Госветслужба Подмосковья предлагает профессиональную помощь в выявлении и диагностировании проблем со здоровьем домашних животных. Для получения информации о ближайшей ветеринарной клинике можно позвонить по телефону: +7 (495) 668-01-25 или записаться на прием через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.