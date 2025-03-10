Ветеринары Подмосковья рассказали о причинах тряски головы у собак

Если собака начала чаще трясти головой или ушами, это может быть признаком дискомфорта и требует тщательного внимания. Хотя поведение питомца может быть нормальным в случае, если вода попала в уши во время купания, его повторение без видимых причин может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Прежде всего, владельцам стоит внимательно осмотреть уши и голову своей собаки. Не дожидайтесь ухудшения состояния и не откладывайте визит к ветеринару, так как трясение головой может быть связано с множеством причин. В первую очередь, это могут быть воспалительные заболевания, такие как отит, при котором собака испытывает резкую боль. Кроме того, в уши питомца могут попасть инородные предметы, такие как трава или песок, которые раздражают ушную раковину и провоцируют тряску головы. Другой возможной причиной является аллергия, проявляющаяся в виде зуда и раздражения внутри ушей, что также заставляет собаку трясти головой. Нельзя забывать и о блошиной инвазии — укусы блох могут вызвать сильное беспокойство и зуд у животного.

Важно подчеркнуть, что владельцы собак не должны пытаться самостоятельно ставить диагноз или лечить питомца, так как это может привести к ухудшению состояния, включая возможные осложнения, такие как глухота. Вместо этого, если причина поведения не была очевидна, рекомендуется обратиться за консультацией к ветеринарному специалисту.

Ветеринар проведет осмотр, возможно, соберет необходимые анализы и на основе результатов поставит точный диагноз, по которому будет назначено соответствующее лечение. Госветслужба Подмосковья предлагает помощь по выявлению проблем со здоровьем домашних животных. За информацией о ближайшей ветеринарной клинике вы можете обратиться по телефону +7 (495) 668-01-25 или записаться на прием через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.