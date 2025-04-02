Ветеринары Подмосковья провели свыше 15 тыс вакцинаций кошек с начала года

На базе госветучреждений Подмосковья осуществляется широкий спектр услуг для животных, включая профилактику опасных заболеваний путем вакцинации. Вакцины представлены в ассортименте, включая комплексные препараты от ряда болезней. Всего с начала года было проведено более 15 тыс. вакцинаций кошек, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Комплексным препаратом отечественного производства Мультифел-4, действие которого направлено на борьбу с панлейкопенией, ринотрахеитом, калицивирусной инфекцией и хламидиозом, было привито свыше 4,1 тыс. питомцев, Рабифелом и Биофелом РСН и РСНR — более 900.

На бюджетной основе вакцину от бешенства российского производства «Рабикан» получили около 8 тыс. кошек и более 2,4 тыс. на платной основе вакцины «Рабифел». Записаться на прием к ветеринару, выбрав удобное дату и время, можно через региональный портал госуслуг или по телефону единого колл-центра в сфере ветеринарии: 8 (495) 668-01-25. Операторы отвечают на вопросы ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее в Министерстве анонсировали начало сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. В мобильных офисах можно зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомца. График работы мобильных пунктов будет обновляться ежемесячно. Адреса и даты на апрель можно посмотреть перейдя по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.