Ветеринары Подмосковья проведут 1 тыс выездных вакцинаций домашних животных в апреле

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинают сезон выездных вакцинаций домашних животных, который стартует в апреле и продлится до осени. В этот период на территории региона будут работать мобильные офисы Госветслужбы Подмосковья, где владельцы смогут вакцинировать питомца против вируса бешенства и других заболеваний, зарегистрировать и чипировать животное с внесением данных в единый региональный Реестр. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

«В апреле проведем более 1 тыс. подобных выездных мероприятий. Мобильные офисы будут работать в определенные даты в населенных пунктах, поселках и деревнях, садовых товариществах. Вакцинация — один из основных способов профилактики опасных заболеваний. На безвозмездной основе владельцы смогут вакцинировать питомцев против бешенства отечественным препаратом «Рабикан», также за дополнительную плату — комплексной вакциной против болезней собак и кошек. Кроме этого, прямо на месте будет доступна процедура регистрации и чипирования с внесением данных о животном и его владельце в реестр. Это позволит всегда определить, кому принадлежит питомец, на случай если он потерялся», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

График работы мобильных пунктов в городских и муниципальных округах будет обновляться ежемесячно в течение сезона. Актуальные даты и адреса дежурства в апреле можно найти на официальном сайте министерства с разбивкой по территориальным ветеринарным управлениям.

«С марта в Подмосковье предусмотрена административная ответственность в отношении владельцев незарегистрированных собак. Поставить щенка на учет необходимо в течение 14 дней после достижения им 3-месячного возраста. Также требование распространяется на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Сделать это можно в государственных учреждениях ветеринарии, либо в их мобильных офисах. Регистрация кошек и других животных также возможна, но проводится по желанию хозяина. Рассчитываем, что нововведения сократят численность безнадзорных животных и позволят воспитать ответственное отношение к приобретению питомцев», — уточнил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Регистрация проводится бесплатно, владелец должен предоставить собственный паспорт и документы животного. Для проведения процедуры питомцу необходимо иметь микрочип, в случае его отсутствия введение оплачивается отдельно по доступной цене. Если собака не зарегистрирована в установленный срок, владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ, сумма штрафа составляет от 1500 до 3000 рублей. При выявлении первого нарушения — выносится предупреждение, если случай повторный — выписывают штраф. Мониторинг будут проводить ветеринарные инспекторы Министерства, оснащенные специальными сканерами для считывания номера чипа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.