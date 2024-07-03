Ветеринары Подмосковья прооперировали кота с пневматической пулей в носовых пазухах

В «Территориальное ветеринарное управление № 5 по городским округам Ступино и Чехов» поступил кот по кличке Кузя, которого беспокоило отсутствие аппетита, кровотечение из носовых ходов и пасти. При проведении рентгенологического исследования специалисты лечебницы обнаружили металлическую пулю от пневматики, а также перелом ветви нижней челюсти и перелом твердого неба. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Было принято решение незамедлительно проводить хирургическое вмешательство с последующим извлечением инородного тела и восстановлением целостности костей. Операция прошла успешно, в реабилитационный период Кузе была проведена восстановительная терапия.

Специалисты ТВУ № 5 отметили, что на данный момент рыжий красавец чувствует себя хорошо и полностью восстановился. Однако напомнили, что за жестокое обращение с животными, как и за несоблюдение требований к их содержанию, предусмотрена ответственность.

Согласно статье 245 УК РФ, наказание за жестокое обращение с животными варьируется от штрафа в размере до 80 тыс. руб., вплоть до лишения свободы. Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., также возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.