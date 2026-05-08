Ветеринары Подмосковья предупредили о вреде шашлыка для собак

Ветеринары Подмосковья призвали владельцев не угощать собак шашлыком и другой едой с праздничного стола в майские праздники. Жареное и приправленное мясо может вызвать у животных тяжелое отравление и привести к экстренному визиту в клинику, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Майские праздники многие жители региона проводят на природе вместе с питомцами. Однако жареное мясо, особенно со специями, маринадами или в виде копченостей, противопоказано собакам. Даже небольшой кусочек может вызвать расстройство пищеварения, рвоту, вялость и другие опасные симптомы.

Специалисты подчеркивают, что пищеварительная система животных не приспособлена к такой нагрузке. Чтобы избежать проблем, владельцам рекомендуют заранее подготовить подходящий перекус: свежие овощи, отварное мясо без соли и специй или привычный сухой корм. Также полезно иметь при себе сорбенты для оказания первой помощи. Самый надежный способ защитить питомца — полностью исключить кормление с хозяйского стола.

Если после пикника у собаки появились вялость, рвота, изменился аппетит или поведение, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Адрес ближайшей клиники можно уточнить по телефону +7 (495) 668-01-25, записаться на прием — через региональный портал госуслуг, а построить маршрут поможет интерактивная карта на портале «МОй АПК». Врачи определят причину недомогания и назначат лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.