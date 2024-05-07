сегодня в 13:19

Ветеринары Подмосковья помогли собаке с резаной раной от металлического забора

В Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 1» поступил пациент — пес по кличке Тишка в возрасте 6 лет с резаной раной верхнего века, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

По словам владельца, Тишка обладает любопытным характером и часто наблюдает за происходящим, подсовывая голову под металлический забор. Эта привычка, к сожалению, привела к получению травмы.

Ветеринарные специалисты Госветслужбы быстро среагировали на случившееся и провели осмотр. Убедившись в отсутствии других повреждений на теле животного, было принято решение о наложении швов на верхнее веко.

Благодаря оперативному вмешательству и заботе специалистов, состояние Тишки быстро улучшается, и пес идет на поправку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.