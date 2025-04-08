Ветеринары Подмосковья подарили школьнице ДНР щенка от имени президента России

Подарок от имени президента России вручил девятилетней девочке первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков. Семья переехала в Мытищи из города Артемовск Донецкой Народной Республики. Школьница мечтала о собаке, своим желанием она поделилась в письме Владимиру Путину, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Пригласили Настю и ее маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить ей подарок. Это щенок помеси шпица и лайки в возрасте 4 — 5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ». Животное вакцинировано против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак. Объяснили ребенку, что домашний питомец — это, прежде всего, ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, основах ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре. Так, в случае если питомец убежит или потеряется, найти его будет гораздо быстрее. Поздравляем Настю с исполнением мечты», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Анастасия Орловская активно принимает участие в школьной жизни, увлекается танцами и рисованием. В письме президенту России Настя отметила, что мечта о собаке была давней. Помимо основного подарка, юной владелице Тео также вручили корм для питомца от ведущего подмосковного производителя и переноску.

Ветеринары Минсельхоза Московской области дополнили, что в регионе процедура регистрации собак является обязательной, в государственных ветеринарных учреждениях она проводится бесплатно — в Реестр вносятся данные о питомце, информация и контакты хозяина. Теперь щенок по кличке Тео — официально в семье Анастасии, тем самым они подают правильный пример ответственного подхода к содержанию домашних животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.