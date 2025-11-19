Ветеринары Подмосковья осуществляют контроль за качеством фермерских товаров

Ежедневно жители Подмосковья покупают свежие продукты, за проверки качества которых, в том числе, отвечают и ветеринарные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Полноценный контроль по всем показателям — гарантия безопасности мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов, которые мы едим. Плановые проверки проводятся регулярно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 16 ноября специалисты «Территориального ветеринарное управление № 2» выехали на выездную фермерскую ярмарку на территории гипермаркета «Глобус» в г. о. Пушкино по адресу: Красноармейское шоссе, вл. 105. Во время проверки ветеринары уделили внимание нескольким ключевым аспектам. Специалисты тщательно осмотрели всю представленную продукцию, оценили ее внешний вид, консистенцию, цвет и запах. Это первичный, но крайне важный этап, позволяющий сразу выявить очевидные нарушения. У всех продавцов проверили ветеринарные сопроводительные документы, которые подтвердили, что товары прошли необходимый лабораторный контроль и являются безопасными. Специалисты убедились в законности происхождения товаров, а также в соблюдении всех требований к их транспортировке и хранению.

В ведомстве отметили, что такие регулярные выездные мероприятия — не просто формальность, а действенный механизм обеспечения продовольственной безопасности региона. Они позволяют оперативно выявлять продукцию, не соответствующую ветеринарно-санитарным нормам, предотвращать продажу некачественных или потенциально опасных для здоровья товаров, поддерживать высокий стандарт безопасности на потребительском рынке.

Специалисты регулярно проводят ветеринарно-санитарную оценку торговых мест и поступающей подконтрольной продукции. Напоминаем, что по требованию потребителя производитель или фермер обязан своевременно предоставлять всю необходимую и достоверную информацию о товарах, работах и услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.