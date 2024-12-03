Ветеринары Подмосковья осмотрели 450 кошек на международной выставке

На прошедших выходных в красногорском МВЦ «Крокус Экспо» состоялась международная выставка Winter Cat Show, где было представлено 40 разновидностей пород кошек, включая популярных — британская короткошерстная, шотландская вислоухая, сиамская, мей-кун, а также редких пород, таких как ликой и чаузи, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Российские эксперты выбрали победителей в номинациях «Лучший котенок», «Лучшая кошка» и «Лучший кот», а участники рассказывали гостям выставки об особенностях пород и помогали будущим владельцем определиться с выбором: характер, вид и нрав какой породы больше подходит для будущего хозяина.

На выставке работали 12 специалистов территориального ветеринарного управления № 1. Для оценки здоровья и допуска на выставку было осмотрено 450 кошек. Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, все пушистые участники были здоровы, привиты и имели при себе ветеринарные паспорта и свидетельства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.