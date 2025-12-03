Ветеринары Подмосковья обработали более 8,9 тысячи объектов для защиты животных

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с начала года провели дезинфекцию более 8,9 тысячи объектов, включая фермы и предприятия, чтобы предотвратить заболевания животных и обеспечить безопасность продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области обработали более 8,9 тысячи объектов, среди которых помещения для содержания сельскохозяйственных животных, фермы, предприятия и прилегающие территории. Общая площадь дезинфекции превысила 541,6 миллиона квадратных метров.

В министерстве пояснили, что профилактическая обработка проводится для защиты хозяйств региона. Небольшие предприятия дезинфицируют помещения не менее двух раз в год: весной после выгона скота на пастбище и осенью перед стойловым содержанием. Откормочные хозяйства проходят обработку после каждой сдачи животных на убой. Родильные отделения обрабатываются ежемесячно, а места массового скопления животных, такие как выставки и ярмарки, — до и после мероприятий.

При выявлении заболеваний животных проводится вынужденная дезинфекция. Обработка начинается сразу после обнаружения первых случаев болезни и повторяется при каждом новом случае. В изоляторах с больными животными дезинфекция проводится ежедневно с учетом особенностей заболевания и технологии производства. Основным методом обеззараживания остается химический, с использованием безопасных соединений. Качество обработки контролируется после каждой процедуры, что обеспечивает высокий уровень безопасности для животных и людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.