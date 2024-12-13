Ветеринары Подмосковья объяснили, почему важно знать особенности породы питомца

Некоторые породы кошек и собак склонны к определенным заболеваниям. Зная особенности своего питомца, владелец сможет заранее ознакомиться с потенциальными вопросами, что даст вам возможность провести профилактические меры и выбрать правильный уход, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По вопросам здоровья животного, особенностей породы, составления плана вакцинации и другим, можно обратиться в одну из государственных ветклиник. Запись доступна по номеру единого кол-центра: +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг.

От породы питомца также зависит поведение и темперамент. К примеру, некоторые собаки могут быть более энергичными и требовать больше внимания и физических нагрузок. Среди таких пород Джек-рассел-терьер — небольшая, но сильная и непоседливая собака, которая не даст заскучать своему владельцу. При этом, они быстро учатся новым командам и становятся преданными питомцами. Собаки пород чихуа-хуа и померанский шпиц, наряду со своими товарищами, превышающими 25 см в холке, являются отважными и гордыми, обладают живым умом и сообразительностью, замечательно контактируют с детьми, становясь для них лучшим другом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.