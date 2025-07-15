Борщевик Сосновского широко распространен в средней полосе России и представляет собой серьезную угрозу для людей, в особенности — для детей, дачников и туристов. Опасность ожогов от этого сорняка заключается в том, что они появляются не сразу, а после контакта кожи с солнцем, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Университетской клиники Приволжского медуниверситета (ПИМУ) Игоря Погодина.

Активные вещества борщевика, фуранокумарины, активизируются под воздействием ультрафиолета. После этого у пострадавших появляются покраснение, зуд, волдыри и даже некроз тканей, рассказал медик.

Погодин также назвал несколько правил оказания первой помощи тем, кто контактировал с опасным растением. После первого контакта нужно незамедлительно промыть кожу с мылом и избегать нахождения на солнце на протяжении минимум 1-2 недель. Если у пострадавшего начались отек или зуд, то ему необходимо наложить холодный компресс и принять антигистаминные препараты. Медик добавил: нельзя вскрывать пузыри, образовавшиеся после ожогов — это чревато попаданием инфекции в рану.

Лечение ожогов от борщевика зависит от ситуации. При тяжелых травмах пациентам назначают курсы антибиотиков и стационарную терапию, при легких достаточно использовать только мази и компрессы.