Каковы шансы выжить при ударе молнии? Врач обнадежила россиян

Удар молнии остается крайне опасным явлением и может привести к смерти, однако большинство пострадавших выживают — по разным данным, вероятность составляет около 90%, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Во вторник на Москву и область обрушился тропический ливень с грозой и даже градом. Из-за удара молнии в Подмосковье загорелся роскошный особняк. В столице сняли на видео, как молния бьет в один из домов рядом с Останкинской башней.

«На выживание от удара молнии влияет несколько факторов: интенсивность удара, путь прохождения электричества через тело, общее состояние здоровья пострадавшего и скорость оказания медицинской помощи. Выжить после удара молнии возможно: по данным различных источников, вероятность составляет около 90%», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что для снижения риска удара во время грозы стоит находиться в закрытом здании или автомобиле.

«Также важно избегать нахождения под высокими деревьями, мачтами и вблизи металлических конструкций. Не стоит пользоваться стационарным телефоном во время грозы — лучше использовать мобильный», — посоветовала врач.

Бурнацкая отметила, что, если гроза застала на открытой местности, стоит искать низменность, но при этом не становиться в ее самой низкой точке. Также во время грозы следует избегать купания, рыбалки и нахождения рядом с водоемами.