В Клину пройдет «Семейная Зарница» с 10 испытаниями для всей семьи

Уже 19 июля в Клину пройдет региональный этап всероссийской игры «Семейная Зарница — 2025». Для участников подготовили увлекательные испытания, сообщают организаторы.

В соревнованиях участвуют семьи из четырех человек (двое родителей и двое детей в возрасте от 12 до 16 лет). Им предстоит пройти 10 этапов, где понадобятся исторические знания, физическая подготовка и умение работать в команде.

Программа состязаний:

Историческая викторина — проверка знаний о России. Выяснится, кто действительно гордится ее славным прошлым.

Огневая подготовка — сборка-разборка АК и снаряжение магазина. Строго по уставу.

Полоса препятствий — преодоление рва, забора, лабиринта, метание гранат и эвакуация. Настоящая проверка на выносливость.

Лазерный тир — меткость и хладнокровие в стрельбе.

Боевое развертывание — работа со спасательными рукавами, как в реальных чрезвычайных ситуациях.

Альпинизм — переправа по веревкам. Здесь нет права на ошибку.

Навигация с дроном — управление БПЛА и точное прохождение маршрута.

Первая помощь — наложение шин, реанимация, жгут. Навыки, которые могут спасти жизнь.

Пневматическая винтовка — проверка меткости и выдержки.

Шифровка — взлом базы НАТО с помощью азбуки Морзе и передача данных в штаб.

А после — творческий конкурс: инсценировки, стихи и песни о Великой Отечественной войне. Ведь патриотизм — это не только мужество, но и память.

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