Господдержка или ипотека: как купить квартиру в 2025 году и не разориться

Специалист по недвижимости Леся Твелина заявила, что несмотря ситуацию с ключевой ставкой и резким ростом цен на квартиры, в 2025 году есть комфортные пути для приобретения жилья, например, сельская, семейная и IT-ипотека, а также услуга trade-in для недвижимости, которая позволяет обменять старое жилье на новое с доплатой, сообщает Life.ru .

«А как вам вариант покупки загородного дома: спрос на такое имущество продолжает расти. Покупатели ищут дома и коттеджи с автономными коммуникациями, а самое главное вблизи крупных городов. Цены на землю растут в среднем на 15% ежегодно, а конкуренция между участниками рынка обостряется», — сказала эксперт.

По ее словам, в этом случае лучше всего искать дом рядом с объектами инфраструктуры: школой, больницей, поликлиниками и местами отдыха.

При покупке квартиры или дома риелтор посоветовала обратить особое внимание на дополнительные расходы — они могут достигать 7% от стоимости объекта, а также учитывать ликвидность: стоит заранее подумать о том, как в дальнейшем это жилье можно будет реализовать.