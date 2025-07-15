Российские регионы получили 59 мусоровозов на льготных условиях

Новую технику для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) получили Иркутская, Курская, Тверская, Тамбовская и Челябинская области, Республика Башкортостан, а также Краснодарский и Пермский края. Поставка была организована при поддержке Минприроды России, Российского экологического оператора и АО «Росагролизинг». Программа, запущенная 28 апреля 2025 года, охватывает различные виды спецтехники, включая бункеровозы, мусоровозы, самосвалы (ломовозы и мультилифты). Подробнее о требованиях к заявкам и условиях лизинга можно узнать на сайтах РЭО и «Росагролизинга», сообщает пресс-служба РЭО.

«Мы расширяем возможности для обновления парка мусоровозов. С 2025 года впервые в этой сфере запущен механизм льготного лизинга. Эта программа является важным инструментом модернизации отрасли обращения с отходами. Современные мусоровозы — основа для обеспечения своевременного вывоза твердых коммунальных отходов и улучшения санитарной обстановки в населенных пунктах», — отметил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

Благодаря льготной ставке и гибким условиям договоров региональные операторы по обращению с ТКО могут обновлять автопарк с минимальной финансовой нагрузкой. С момента старта программы поступило 113 заявок из 26 регионов на приобретение 649 единиц техники.

«Поставка 59 мусоровозов в регионы по льготной программе — это практический вклад в повышение эффективности системы обращения с отходами. Наша программа льготного лизинга дает возможность региональным операторам по всей России обновлять свой автопарк, повышая надежность и экологичность предоставляемых населению услуг», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Поставленные машины помогут укрепить парк региональных операторов ТКО. АО «Росагролизинг» продолжает принимать заявки на льготный лизинг специализированной техники.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов во вторичное сырье.