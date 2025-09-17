Ветеринары объяснили, почему кошкам опасно спать на горячих батареях

Осенью у домашних кошек начинается линька и возрастает риск инфекций, особенно если животные часто лежат на батареях. Ветеринары советуют создавать альтернативные теплые места и следить за влажностью воздуха, сообщает «Крымская газета» .

С наступлением осени у домашних кошек происходят физиологические изменения: начинается линька, животные могут быстро набрать лишний вес и становятся более уязвимыми к инфекциям. Ветеринары предупреждают, что привычка кошек спать на батареях может привести к перегреву, нарушению терморегуляции и снижению иммунитета.

Ветеринар Анна Тарасова пояснила, что здоровая кошка обычно чувствует, когда ей становится жарко у источника тепла. Однако больные животные могут лежать у батареи постоянно, что опасно для их здоровья. Радиаторы отопления сушат воздух, из-за чего у кошек пересыхает слизистая, ухудшается состояние шерсти и когтей, а также снижается местный иммунитет.

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко отметил, что длительное пребывание у батареи может вызвать перегрев внутренних органов, зуд, шелушение кожи и выпадение шерсти. Особенно это опасно для пожилых кошек. Специалисты рекомендуют обустроить для питомца альтернативные теплые места — мягкий лежак на подоконнике, подогреваемый коврик или гамак, который крепится к батарее, но не позволяет кошке лежать непосредственно на горячей поверхности.

Ветеринары советуют увлажнять воздух в квартире, чтобы избежать пересыхания слизистых, и следить за тем, чтобы вода в поилке всегда была свежей. Также важно утеплить любимые места кошки, чтобы избежать сквозняков, и регулярно вычесывать животное для облегчения линьки.

Справиться с осенней хандрой кошкам помогает музыка. Ветеринар Михаил Шеляков отметил, что классические произведения, особенно со скрипичными нотами, могут успокаивать животных.

Тарасова добавила, что при сбалансированном питании кошкам не требуются дополнительные витамины осенью. Чтобы избежать набора веса, следует придерживаться рекомендованных норм кормления.