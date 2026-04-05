5 апреля в России отмечается Вербное Воскресенье

5 апреля отмечают Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье). Дата праздника каждый год отличается, она зависит от даты Пасхи. Устанавливается в воскресенье за неделю до нее.

Вход Иисуса в Иерусалим стал началом крестных страданий. Об этом повествуют в Евангелиях Матфей, Иоанн, Марк и Лука.

У евреев имелся обычай. Цари и победители въезжали в Иерусалим на ослах и конях. Люди весело кричали и встречали их.

В те времена еврейским народом руководила Римская империя. Люди ждали Мессию в качестве политического освободителя. Именно поэтому его приветствовали, будто царя, то есть, с пальмовыми ветвями.

При этом Иисус въехал в Иерусалим не как обычный правитель. Он был Царем, чье Царство не от мира сего. Он считался Победителем греха и смерти.

Еще во времена Руси праздник именовали Вербным воскресением. Название появилось от того, что верующие приходили в церковь с ветками вербы.

Перед Вербным Воскресеньем многие христиане ходят в храм. Там освещают вербу и держат ее до следующего такого праздника.

