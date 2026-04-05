ЦАХАЛ заявила об ударах по нефтехимическому комплексу в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что комплекс занимается производством и экспортом химических материалов для вооруженных сил режима.
В ходе ударов армия обороны Израиля ударила по объекту, где расположен один из двух центральных заводов по производству материалов для взрывчатых веществ, баллистических ракет и другого вооружения.
29 марта Иран и группировка «Хезболла» продолжили осуществлять военные действия против Израиля.
Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ), со своей стороны, сообщила о проведении в ночь на 29 марта операций против ряда объектов иранской военной промышленности, включая предприятия в Тегеране.
