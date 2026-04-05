Туристический автобус упал с обрыва в Индии

В Индии с обрыва упал туристический автобус. В результате происшествия погибли 4 человека погибли, еще 18 пострадали, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ANI.

В салоне находилось 22 пассажира, в том числе двоих детей. Пострадавших госпитализировали. На месте ведутся поисковые работы.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры туристического автобуса по веревке выбираются из оврага. Им помогают местные жители и спасатели.

Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло в столице Турции Анкаре. Общественный транспорт влетел в эстакаду и перевернулся.

