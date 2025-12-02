Ветеринары Московской области провели 19 тысяч исследований лошадей

Ветеринарные специалисты Московской области за 10 месяцев 2025 года провели более 19,2 тысячи лабораторных исследований лошадей на сап, подтвердив благополучие региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринарные проверки охватывают все категории поголовья — племенных, спортивных и содержимых в хозяйствах всех форм собственности с заключенными договорами. По результатам комплексного мониторинга, включающего клинические осмотры и лабораторную диагностику, случаев заболевания сапом не выявлено. Регулярные исследования позволяют оперативно отслеживать эпизоотическую ситуацию и минимизировать риски.

Министерство напоминает владельцам животных о необходимости немедленно информировать ветеринарную службу при внезапном падеже или массовом заболевании. К характерным признакам сапа у лошадей относятся высокая температура, учащенное дыхание, потеря аппетита и увеличение лимфатических узлов. Контакты государственных ветеринарных учреждений доступны на интерактивной карте портала «Мой АПК». Своевременное обращение помогает быстро реагировать на угрозы здоровью животных.

