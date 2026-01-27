Ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от морозов

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков предупредил, что температура от 0 до минус 5 градусов особенно опасна для кошек и собак, и дал рекомендации по уходу за питомцами в морозную погоду.

Шеляков отметил, что наиболее опасной для домашних животных является температура воздуха от 0 до минус 5 градусов, особенно при ветре и мокром снеге. В таких условиях шерсть быстро намокает и теряет свои защитные свойства, что может привести к переохлаждению.

«Общие правила — сокращать время прогулок и не уходить далеко от дома. Если у животного наступило переохлаждение, оно становится вялым, может стоять сгорбившись, у него остекленевший взгляд, появляется дрожь или, наоборот, она исчезает. В тяжелых случаях собака может замерзнуть насмерть», — предупредил Шеляков в эфире радио Sputnik.

Врач также рекомендовал использовать защитную одежду и обувь для животных, но приучать к ним питомцев нужно заранее, чтобы избежать дискомфорта и травм. Еще одной опасностью зимой становятся реагенты, которыми посыпают дороги. По словам эксперта, они могут вызывать боль и раздражение, а при попадании внутрь — навредить здоровью.

«С маленькими животными лучше обходить участки с реагентами, а с крупными собаками — выбирать чистые поверхности для прогулок. После возвращения домой обязательно нужно мыть лапы, чтобы избежать попадания вредных веществ и инфекций», — заключил Шеляков.

