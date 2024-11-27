Ветеринар ответил, почему черепах нельзя дарить детям

27 ноября в мире отмечается День поддержки или усыновления черепах. Дети часто просят родителей завести домашнего питомца: будь то кролик, попугай или собака. Иногда же выбор родителей падает на черепах, которые по своему спокойствию и медлительности кажутся не требующими особого внимания. Однако ветеринар Михаил Шеляков в разговоре подчеркнул, что уход за этим пресмыкающимся может оказаться значительно более сложным, чем думается на первый взгляд, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, первичный восторг от приобретения питомца со временем перерастает в обязанности по уходу и ветеринарному обслуживанию. Взрослая черепаха или подросток потребует меньше забот, в отличие от маленьких черепашат, которые склонны к частым заболеваниям и нуждаются в более тщательном уходе.

Завести таких животных стоит взрослому человеку, который способен адекватно оценить ответственность, связанную с содержанием питомца. Ветеринар выделил водных и красноухих черепах как самых востребованных среди любителей. Для их комфортного содержания в домашних условиях необходимо оборудовать аквариум-террариум с зоной для выхода на сушу, а также установить ультрафиолетовую и обогревательную лампы.

«Надо понимать, что черепахе требуется больше ухода. Больше ухода, уборки, кормления», — заключил Шеляков.