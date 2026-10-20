Ветеринар Онуфриенко предупредила о вреде еды со стола для кошек

Подкармливание кошки человеческой едой может привести к избытку калорий и набору веса. Об этом рассказала доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Онуфриенко, постоянные угощения со стола в долгосрочной перспективе грозят питомцу лишним весом. Исследование Центра изучения питания и благополучия животных показало, что такая еда способствует превышению суточной нормы калорий. Одно куриное яйцо составляет 68% от дневной потребности в калориях небольшой кошки.

Чтобы побаловать питомца без риска для здоровья, ветеринар посоветовала использовать специализированные лакомства. Если кошка ежедневно получает полнорационный корм, но настойчиво выпрашивает еду со стола, эксперт рекомендовала присмотреться к ее состоянию.

«Если кошка все же съела потенциально токсичный продукт, обязательно обратитесь к ветврачу. Даже отсутствие видимых симптомов не означает, что организму не был нанесен вред — установить это может только специалист», — добавила Онуфриенко.

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