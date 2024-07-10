Ветеринар Аверина рассказала, как определить, что собаке жарко

Когда температура воздуха поднимается, собаки могут начать дышать чаще и интенсивнее, чем при комфортной температуре в домашних условиях, сообщила РИАМО ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«Они могут поедать траву во время прогулки, что иногда указывает на наличие других симптомов заболевания», — сказала Аверина.

Она добавила, что в жару собаки также предпочитают холодные места и поверхности, чаще лежат на животе, разложив лапки в разные стороны.

«Пытаясь охладиться, они могут погружаться в воду, лужи, грязь или подкапывать верхний слой горячей земли и ложиться в ямку. Кроме того, в жару у них может наблюдаться нежелание к физической активности», — рассказала ветеринар.

Аверина посоветовала стараться гулять с животными рано утром или поздно вечером, чтобы избежать перегрева. Если необходимо выйти днем, например, с щенком, ограничьте время прогулки до нескольких минут для мочеиспускания и дефекации.

«Избегайте ходить по горячему асфальту. Проверить, насколько асфальт горячий, можно рукой: если можно спокойно держать руку, значит, собаке будет комфортно. Также чистая прохладная питьевая вода должна быть всегда в доступе: как на прогулке, так и дома», — подчеркнула специалист.