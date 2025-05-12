Ветерана из Ленинского округа поздравила фронтовая бригада

«Весть о Дне Победы дошла до нас 8 мая, в ночное время. Мои сослуживцы уже начали отмечание этого события. Местом, где мы встретили Победу, был просторный плац, заполненный военной техникой. Охрану осуществлял один из моих товарищей, и когда я подошел, он спал. Я разбудил его и отправил отдыхать. Так, в День Победы, я заступил на охрану нашей техники. Во время дежурства ко мне подошли две девушки. Я подумал, что это последнее, чего мне не хватало. В итоге, я ответил им всеми немецкими фразами, которые помнил на тот момент. Но они не уходили, радуясь Победе! Таким было мое тихое, умиротворенное и спокойное утро Дня Победы», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук.

В годы Великой Отечественной войны Александр Александрович вместе с другими бойцами 11-й штурмовой бригады на 3-м Украинском фронте выслеживал огневые точки противника, изучал характер его обороны, наличие и расположение минных полей. Также в составе группы из четырех разведчиков он проверял топографические карты территории Болгарии. В Венгрии он стал участником долгих и жестоких сражений за Будапешт, в котором Александр Александрович встретил День Победы. После войны он служил механиком-водителем боевой разведывательной машины, а демобилизовавшись в 1947 году, приехал в поселок Развилка, где живёт по сей день.

Также 9 мая в поселке Развилка прошел торжественный митинг у стелы защитникам Отечества. Участие в нем приняли глава округа Станислав Каторов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Ковальчук, депутаты Совета депутатов, участники специальной военной операции и их семьи, а также учащиеся Развилковской школы.

«С каждым годом всё дальше от нас уходят события той страшной войны. Но мы никогда не забудем, какой ценой была достигнута Победа. Мы помним каждого. Сегодня с нами живые свидетели той героической войны. Их мужество — пример для всех поколений. Мы должны бережно хранить и достойно продолжать их традиции. Вести непримиримую борьбу с любыми проявлениями неонацизма и попытками искажения истории нашей страны. Работать для достижения новых успехов ради процветания и благополучия России. Мы видим, как история повторяется. Наши солдаты, участники специальной военной операции, сражаются за Россию так же, как это делали их прадеды. Они защищают страну, ее будущее, ее безопасность. Наша настоящая сила — в единстве поколений», — обратился ко всем собравшимся глава округа Станислав Каторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.