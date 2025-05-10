Ветеран ВОВ из Домодедово смотрел Парад Победы вместе с Путиным

Евгений Алексеевич Знаменский был призван в Красную армию в начале 1943 года. В прошлом году ему исполнилось 99 лет.



Войну Евгений Алексеевич Знаменский начал под Сталинградом пехотинцем. В марте 1943 года принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах. Рядовой автоматчик, позднее артиллерист-разведчик. Принимал участие в освобождении территории Украины, Белоруссии, Польши и боях в Германии, участник штурма Берлина. За время войны форсировал Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине. Ему было тогда 19 лет. В Берлине расписался на Рейхстаге двумя словами «Знаменский Серпухов!».



Ветеран 321-гвардейской Запорожской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Последняя должность- Гвардии старший сержант арт. разведки. Имеет две медали «За отвагу», медали «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орден отечественной войны 2 степени. Был ранен, дважды контужен.

Женившись, с женой и детьми переехал в Домодедово в пос. Барыбино, где работал в школе - интернате художником, создал любительскую киностудию, снимал кино. Евгений Алексеевич участвовал в открытии после реставрации Обелиска славы в Домодедово на ул. Советская, зажигая вечный огонь. Неоднократно принимал участие в Параде Победы на Красной площади в г. Москве.

Имеет 2-х дочерей, 5 внуков, 6 правнуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Хочу поздравить всех наших ветеранов, близких, которые их сопровождают, с 80-летием Победы. Добрая традиция перед парадом собираться у нас, чтобы иметь возможность вас обнять, поздравить с этим великим праздником, который отмечает вся наша страна», — сказал Воробьев.