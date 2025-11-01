Ветеран СВО рассказал, как нужно бороться с идеологией терроризма

Противодействие терроризму должно строиться не только на работе спецслужб, но и на воспитании граждан, формирование правильного мировоззрения и традиционных ценностей — ключ к профилактике радикальных идей, сообщил РИАМО участник СВО, ветеран боевых действий, сержант запаса, лейтенант МВД Александр Александров.

«Бороться с идеологией терроризма нужно системно. У нас есть комплексный план противодействия, утвержденный президентом России Владимиром Путиным. Его цель — формирование у граждан традиционных духовно-нравственных ценностей и неприятия идеологии терроризма», — сказал Александров.

По его словам, план предусматривает профилактические меры: вовлечение молодежи в культурные, образовательные, спортивные, досуговые программы, организацию встреч и обсуждений.

Военный добавил, что главное направление — формирование правильного мировоззрения. Люди должны понимать, что такое терроризм, как он возникает, и почему это зло.

«Особенно важно проводить разъяснительную работу с бывшими осужденными и теми, кто уже проявлял радикальные взгляды. Это наиболее уязвимая группа, требующая внимания со стороны правоохранительных органов. Работа эта сложная. Террористы действуют скрытно, общаются дистанционно, быстро меняют средства связи. Пока оформляется разрешение на оперативные мероприятия, они уже уходят в тень. Тем не менее, борьба ведется — и на уровне спецслужб, и через профилактику», — отметил ветеран боевых действий.

Александров уточнил, что для эффективного противодействия террористам, необходимо задействовать культуру, образование, СМИ, журналистов и общественные организации.

«Важно объяснять, рассказывать, показывать реальные примеры. Нужно, чтобы у людей, особенно у подростков, формировалось устойчивое понимание: терроризм — это не протест и не путь к справедливости, а заблуждение и преступление против жизни», — заключил участник СВО.

