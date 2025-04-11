Ветеран СВО из Можайска получил сертификат на вождение авто с ручным управлением

Ветеран боевых действий из Можайска, лишившийся в зоне специальной военной операции обеих ног, получил сертификат на управление автомобилем с ручным управлением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект по бесплатному обучению ветеранов, участником которого стал и Виталий Вяхирев, реализуется в Подмосковье в рамках тесного сотрудничества Государственного фонда «Защитники Отечества» и ДОСААФ.

Автомобили, на которых проходит процесс обучения, оснащены специальным цифровым оборудованием, которое позволяет с высокой точностью контролировать процесс обучения как находясь в машине, так и дистанционно. Для автомашин разработано специальное медицинское приложение, при необходимости незамедлительно связывающее водителя с врачом.

«С нетерпением ждем дня, когда Виталий Вяхирев сядет за руль нового специализированного автомобиля», — отметила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.