Ветер и снег придут в Московский регион 21 ноября

Гидрометцентр РФ: мокрый снег и ветер будут в Московском регионе в четверг

Днем 21 ноября в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Погода будет облачной. Ожидаются местами сильные дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Будут порывы от 15 до 20 м/с.

Ночью в Московском регионе ожидается от двух градусов мороза до нуля. Будет сильный снег, возможна гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 м/с.

Ранее МЧС Москвы предупредило жителей столицы о правилах безопасности в непогоду 21 ноября. Водителям рекомендуется держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.