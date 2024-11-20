МЧС предупредило москвичей об ужасной погоде в четверг

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МЧС: в Москве 21 ноября будет ветер до 20 м/с, дождь и снег

Целый день в четверг в Москве будет сильный восточный ветер. Ожидаются порывы со скоростью до 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Также днем 21 ноября будет сильный дождь. Вечером тоже ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег.

МЧС Москвы рекомендует держать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Также водителям нельзя совершать резкие маневры, и парковать автомобили рядом с деревьями.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что 21 ноября в России выпадет 40-50% осадков от месячной нормы. В некоторых районах города порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.