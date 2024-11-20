Тишковец: штормовая погода и аномальные ливни обрушатся на Москву 21 ноября

Аномальные ливни и ветер с порывами до 19 метров в секунду обрушатся на Москву 21 ноября, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 21 ноября в столице России ожидается не менее 40-50% осадков от месячной нормы. В некоторых районах Москвы порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что может спровоцировать падение деревьев и обрушение ненадежных конструкций.

«Компенсацией за ненастье будет очень теплая погода: даже ночью температура воздуха ожидается не ниже +4…+6, а днем столбики максимальных термометров поднимутся до +7…+9, что соответствует октябрьской климатической норме и на 7 градусов теплее многолетних показателей ноября», — пояснил Тишковец.

Синоптик предупредил, что в условиях непогоды атмосферное давление опустится до отметки 722 мм ртутного столба. Из-за этого метеозависимые граждане могут чувствовать недомогание. Ночью 22 ноября ожидается резкое похолодание до 0 градусов, дождь прекратится, но начнется снегопад. В итоге снежный покров в некоторых местах будет достигать 2 см в высоту.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в Московском регионе ожидаются снегопады. Порывы ветра в этот день могут достигать 17 метров в секунду.