Ветер до восьми метров в секунду придет в Московский регион в воскресенье

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Гидрометцентр РФ: ветер и до +10 градусов будет в Московском регионе 20 октября

Днем в воскресенье в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ожидается переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер северо-западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет переменная облачность без дождя. Ветер слабый.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 октября на большей части Московской области будет I класс пожарной опасности. В Ступинском и Луховицком лесничествах ожидается II класс.