Ветер до восьми метров в секунду придет в Московский регион в воскресенье
Гидрометцентр РФ: ветер и до +10 градусов будет в Московском регионе 20 октября
Днем в воскресенье в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без дождя. Ветер северо-западный, от трех до восьми метров в секунду.
Ночью ожидается от двух до четырех градусов тепла. Будет переменная облачность без дождя. Ветер слабый.
Ранее сообщалось, что 20 и 21 октября на большей части Московской области будет I класс пожарной опасности. В Ступинском и Луховицком лесничествах ожидается II класс.