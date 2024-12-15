Newsweek показал карту возможного фронта третьей мировой войны

Американский журнал Newsweek представил карту третьей мировой войны, предположив, на какие территории может распространиться конфликт между Россией и Европой, сообщает « Газета.ru ».

Согласно карте, фронт может протянуться от северной границы РФ с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии с Данией.

Также активные боевые действия могут также развернуться в Черном и Азовском морях.

Ранее директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страна близка к выполнению целей спецоперации на Украине. Он уверен, что эскалация конфликта не приведет к истощению РФ, а только приблизит поражение Запада.