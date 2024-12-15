«МастЕРская Деда Мороза» открылась в Люберцах

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Традиционная «МастЕРская Деда Мороза» открылась в субботу, 14 декабря, в Люберцах на базе местного отделения «Единой России», сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Уже третий год „Единая Россия“ организует праздник для маленьких люберчан. В „МастЕРской Деда Мороза“ дети учатся создавать новогодние игрушки, а также участвуют в предновогодних представлениях», — рассказал глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

В первый день «МастЕРскую Деда Мороза посетили более 30 детей.

«Сегодня она прошла в отделении объединенной приемной в Люберцах по адресу: ул. Кирова, д. 22. Завтра же мастерская распахнет двери в Дзержинском по адресу: ул. Ленина, д. 9. Помимо них, активисты „Единой России“ организуют „МастЕРские Деда Мороза во время новогодних елок для детей участников СВО“, — добавил Владимир Волков.

Отметим, мастерские будут работать 15, 21 и 22 декабря.

Напомним, «МастЕРские Деда Мороза» — инициатива регионального отделения партии. На ней дети в возрасте от 5 до 12 лет создают своими руками елочные украшения и новогодние сувениры.

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