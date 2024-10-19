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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах с 19 по 21 октября

На территории гослесфонда Московской области 19 и 20 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. 18 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

При этом 21 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, а в Луховицком и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 6 до 10 градусов, ночью — 3-5 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.