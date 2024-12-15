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На Украине задержан подозреваемый в теракте в Днепропетровске

На Украине задержали подозреваемого во взрыве возле административного здания в центре Днепропетровска, сообщается в Telegram-канале нацполиции страны.

В результате взрыва погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Ему грозит пожизненный срок.

Накануне украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о взрыве возле машины в Днепропетровске на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что в Донецке взорвали Toyota Land Cruiser начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова. В результате взрыва Евсюков погиб на месте, а его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.