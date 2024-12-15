ВСУ: сбитый у Херсона летчик применял иностранные средства поражения

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Вооруженные силы Украины признали, что летчик самолета тактической авиации, сбитый возле Херсона, применял средства поражения иностранного производства, сообщается в Telegram-канале воздушных сил ВСУ.

Летчик находился в составе 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил.

«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, о каких именно средствах поражения идет речь.

Ранее воздушное судно ВСУ было сбито севернее Херсона силами ПВО.