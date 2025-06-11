Вертолетный полк особого назначения из Щелкова провел учения на Финском заливе

Вертолетный полк особого назначения из городского округа Щелково провел учения на Финском заливе. Местом сборов стал аэродром Прибылово под Выборгом в Ленинградской области. Задача учений — отработать поисково-спасательные работы с воды. Финский залив для этого подходит как нельзя лучше: огромное водное пространство представляет собой не привычный вертолетчикам наземный полигон — здесь все сложнее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Основная разница — это наличие волнения, отсутствие ориентиров, позволяющих зацепиться за местность и тем самым упростить себе задачу. На Финском заливе подобных ориентиров нет, что добавляет очень серьезных проблем для экипажа», — поделился летчик авиационного полка особого назначения.

В ходе учений летчики отработали поиск и спасение экипажей, терпящих бедствие на водной поверхности.

Несмотря на все сложившиеся трудности летный состав справился с поставленными задачами и выполнил оценку на отлично, чем в очередной раз доказал свою способность для проведения подобного вида работ по оказанию помощи и спасения экипажей как воздушных судов, так и морских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.