сегодня в 20:31

Верховный суд привлек к делу Долиной ее дочь и внучку

Дочь и внучка Ларисы Долиной будут участвовать в судебном заседании по делу о продаже квартиры певицы. Верховный суд привлек родных артистки к данному спору, сообщает Mash .

42-летняя Ангелина и 14-летняя Александра стали заинтересованными лицами и участницами судебного процесса. Заседание Верховного суда по этому делу пройдет 16 декабря.

Если высшая инстанция встанет на сторону покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, то у женщины появится шанс вернуть недвижимость себе.

До этого женщина проиграла дело в Хамовническом суде. Тот вернул право собственности на недвижимость Долиной.

Сама артистка решила высказаться о скандале, который происходит из-за ситуации с квартирой. Как заявил менеджер певицы, она даст комментарий 5 декабря.

Ранее в Госдуме призвали выработать единые правила компенсаций по «схеме Долиной». По словам депутатов, покупатель, действовавший добросовестно, должен получать действенную и эффективную защиту своих прав.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.