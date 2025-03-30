Верховный суд обязал родителей платить коммуналку за детей до их совершеннолетия

Верховный суд России обязал родителей платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия. Прецедентом стал судебный спор томского ТСЖ с местным жителем, сообщает РИА Новости .

Парень не платил коммуналку более пяти лет и накопил долг в 445 тыс. рублей. Суд частично удовлетворил иск ТСЖ и взыскал с местного жителя и его матери деньги. Однако дело дошло до Верховного суда.

Там обратили внимание, что на момент образования долга парень был несовершеннолетним, поэтому платить должны родители. Дело отправили на пересмотр, потому что суд не привлекал к нему отца.

«В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — говорится в определении суда.

Уточняется, что граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут и самостоятельно платить за квартиру. Если же у подростка нет денег, то эта обязанность законодательно ложится на плечи родителей.