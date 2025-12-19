Верблюды на снегу: появилось видео из саудовской пустыни

Необычное для королевства явление было зафиксировано сразу в нескольких регионах, включая горные районы и песчаные дюны, которые на время превратились в «белое полотно с желтыми вкраплениями».

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии и видео, на которых запечатлены даже верблюды, по-видимому, удивленные внезапным похолоданием.

Как объясняют синоптики, аномалия вызвана вторжением холодной воздушной массы с дождевыми облаками. В ряде районов температура упала до нуля градусов, на дорогах образовался гололед. Власти приняли меры безопасности: школьников в столице, Эр-Рияде, перевели на дистанционное обучение, а жителям рекомендовали воздержаться от поездок в долины, где сейчас особенно опасно.

Метеорологи также предупреждают, что в ближайшие дни снегопад может повториться в северных районах страны.

