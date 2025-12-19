Детей отправили на «дистанционку»: снег выпал в пустыне в Саудовской Аравии

Выпавший снег привел к коллапсу в Саудовской Аравии. Осадки замечены даже в пустыне, сообщает «Осторожно, новости» .

Снег выпал в нескольких регионах страны. В том числе осадки были в горных районах и пустыне, которая превратилась в белое полотно с желтыми вкраплениями. Местные жители запечатлели верблюдов, которые в шоке от погоды.

Из-за необычного явления в Эр-Рияде школьников отправили на «дистанционку». В ряде регионов температура опустилась до нуля градусов. На дорогах появился гололед.

При этом синоптики предупреждают, что в ближайшее время снег вновь может выпасть в северных районах Саудовской Аравии.

Тем временем в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.

