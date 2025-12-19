Синоптик рассказала, какая погода будет на Новый год в Москве
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщает РИА Новости.
В каком количестве выпадут осадко, пока сложно сказать.
Предварительно, температура воздуха будет в пределах минус 5 — минус 10 градусов.
«Это будет несильный мороз», — отметила синоптик.
Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на последней декаде декабря в Московском регионе будет морознее. При этом нынешняя среднесуточная температура воздуха остается выше нормы на четыре градуса.
