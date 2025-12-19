Синоптик рассказала, какая погода будет на Новый год в Москве Общество сегодня в 04:22

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве 31 декабря ожидаются осадки в виде снега, а температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, сообщает РИА Новости.