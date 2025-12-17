сегодня в 14:54

Синоптик Позднякова: холоднее станет в Московском регионе к Новому году

Среднесуточная температура воздуха на станции ВДНХ все еще выше нуля, 0,2 градуса, — это выше нормы на 4 градуса. Однако на последней декаде (10 дней) декабря в Московском регионе станет морознее, сообщает в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Максимум температуры воздуха днем был 12 декабря. Тогда она поднялась до 5,1 градуса тепла.

Осадков в декабре выпало 12,5 миллиметров. Это только 24% от нормы.

Снежный покров появился, однако оказался небольшим. Высота в столице была максимум 3 см.

«Вся надежда на последнюю декаду, когда станет морознее», — добавила Позднякова.

При этом в декабре все равно ожидается недостаток осадков.

