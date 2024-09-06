Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Великобритания планирует передать Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet в целях усиления систем противовоздушной обороны, пишет РИА Новости.
Первую партию планируется направить до конца текущего года.
Стоимость общего контракта оценивается в приблизительно 213 млн долларов.
«По контракту на сумму £162 миллиона стерлингов Великобритания поставит 650 ракет LMM для поддержки ПВО Украины», – заявили в Министерстве обороны Великобритании.
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев заявил, что обстрелы оружием разного калибра мирного населения и гражданских объектов в приграничных регионах России безусловно являются актами терроризма. В частности, удары по детским садам и школам в Белгородской области ничуть не отличны от трагедии в Беслане.