Политолог: атаки ВСУ на соцобъекты Белгорода не отличаются от теракта в Беслане

Обстрелы оружием разного калибра мирного населения и гражданских объектов в приграничных регионах России безусловно являются актами терроризма. В частности, удары по детским садам и школам в Белгородской области ничуть не отличны от трагедии в Беслане. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Россия с начала 2000-х годов предпринимает активное участие в борьбе с терроризмом, искореняет предпосылки его развития.

«СВО, которую сегодня вынуждена проводить Россия, выступает инструментом борьбы с террористическими режимами, обретающими новые формы и структуру, следующими идеологическим постулатам неонацизма», - сказал политолог.

За два года проведения спецоперации стало очевидно, что США и их сателлиты готовы на любые зверства в отношении России. Ярко выраженная и на словах, и на практике русофобия ослепляет западных дипломатов и делает переговорный процесс с существующими американскими и европейскими элитами невозможным.

«Президент России (Владимир Путин - ред.) неоднократно подчеркивал террористический характер Киевского режима. Сегодня (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский несет такую же историческую ответственность, как группировки в Беслане и Чечне, принесшие «в жертву» десятки и сотни невинных граждан», - обозначил Лунев.

России снова приходится брать на себя роль главного искоренителя неонацизма, терроризма и экстремизма, создавая условия для мирного и справедливого будущего, заключил политолог.